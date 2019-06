Trenér Ružička: Překvapivá rekace na kritiku obránce Valacha!

Video k článku Rozhovor - Juraj Valach

Chomutovské trenéry si vzal na paškál v ostrém příspěvku na Facebooku, v němž kritizoval hlavně vedení klubu za to, že kvůli chybějícím výplatám okradli jeho nemocného syna o milion korun. „Rád bych poděkoval realizačnímu týmu kromě trenérů. Děkuji, že mi Petr Martínek (asistent kouče) zničil kariéru,“ napsal hokejista, kterému v roce 2016 zemřela manželka při porodu dvojčat Amálie a Jerguše, jenž má poškozený mozek.

Blesk proto zjišťoval, co mu Růžička a jeho pomocníci udělali. „Nemluvili jsme spolu, on odjel a vůbec nevím, co tím myslel. S Jurou se mezi námi určitě nic nestalo. Vždycky jsem mu chtěl vyjít vstříc i kvůli tomu, co se mu přihodilo. Měl jsem ho už ve Slavii a vždy s ním byl spokojený. Nemůžu na něj říct nic špatného,“ bránil se »Růža«, jenž po pádu Pirátů z extraligy v klubu rovněž skončil.

Nervozita v týmu ku na něj i jeho nyní už bývalé kolegy vedlo. „Jde o jeho věc. Nevím, jestli byl nespokojený, že málo hrál… Těžko říct. Spokojený být nemohl, protože problémy v klubu byly, z čehož pramenila nervozita hráčů, trenérů, všech. Dluží peníze i mně, ale nechci to víc rozebírat, jedná se o interní záležitost,“ uzavřel kouč, jenž nemá jasno o svém dalším angažmá.

Stejně tak Valach, který stále marně čeká na peníze…