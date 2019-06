Moderátor Šebrle na Zlaté tretře střídá Dusíka. Čím ho překvapil parťák Bouček?

Vás by to nenapadlo?

„Asi nenapadlo… Ale je pravda, že když jsme se tehdy na Kladně zranili s Clayem, tak jsem to (kladenský desetiboj) spolumoderoval s Pepou Karasem a docela mě to bavilo a líbilo se mi to. A podruhé jsem si to letos vyzkoušel na dvou výškařských laťkách.“

Jak k vašemu angažmá došlo?

„Moderoval jsem ty dvě laťky a doplňovali jsme se s Jackem Přibáněm (atletickým moderátorem). On byl na fakta, já spíš hecoval diváky a dělal atmosféru. A pak mi volal Ali Juck (manažer mítinku), jestli bych to nechtěl zkusit na Tretře. Já nikdy nic nezkouším, když to vezmu, tak do toho jdu po hlavě a ne to zkoušet.“

Plný stadion vás neděsí?

„Mně se to líbí. Když jsme s Jackem moderovali, celou soutěž jsme vedli, říkali jsme, kdo skáče, kdo se připravuje a podobně. Tohle bude něco jiného, ale těším se.“

Jak vám bude v botách Michala Dusíka, kterého střídáte?

(smích) „Já doufám, že v jeho botách nebudu, určitě má malý, já mám skoro šestačtyřicítky… Michal je ostřílený z televize, tohle není klasická moderace, spoustu práce udělá Libor Bouček, který je u nás bezkonkurenční. Tohle je spíš provedení tou disciplínou.“

Co tedy bude vaším úkolem?

„Libor vede celý mítink, je hlavní moderátor, umí perfektně anglicky, tak vede všechny rozhovory. Já svoji úlohu spíš vidím v tom udělat atmosféru, dát něco ze svého pohledu sportovce, který zažil ty techniky, což si spousta lidí třeba neumí představit. Vložit tam něco svého, aby to bylo zajímavější.“

Studoval jste startovní listiny?

„Koukal jsem na ně, zítra si ještě projedu, kdo tam zůstal, a dostuduju si to o těch, co nevím.“

Jaké disciplíny budete mít na starosti?

„Budou to tři techniky v hlavním programu, oštěp muži, koule muži a dálka muži. Od představení závodníků až po to, kdy se bude na ploše něco zajímavého v mé disciplíně dít, tak je na mně, abych do toho vstoupil a řádně to okomentoval.“

Všechny tyto disciplíny vám v desetiboji hodně šly, troufnul byste si na ně ještě?

„Ne, už ne… Troufnul bych si hodit oštěpem. Nedávno jsem byl v Trnavě, kde sdružení slovenských manažerů dělalo sportovní hry. A vymysleli se, že udělají atletický pětiboj, takže si mě tam pozvali. Bylo vidět, jak stovku uběhne každý. Ale v dálce, disku a kouli byly největší rozdíly…“

Do rozhovoru vstupuje Šebrleho moderátorský kolega Libor Bouček: „Nebude se skandovat, bude se poslouchat, co táta Roman říká!“

Šebrle reaguje: „Hezky poslouchej!“

Ještě poslední otázka: Na co vzpomínáte ze svých startů na Zlaté tretře?

„Asi si vzpomenu na víc momentů. Když jsme tady byli s Bryanem (Clayem) a házeli jsme koulí, to byla spíš taková legrace. Potom, když jsem běžel třístovku s Warinerem, kdy jsem se nevlezl do obrazovky, jak jsem běžel za ním… (smích) I přesto, že to byl docela solidní čas. A pak samozřejmě na tu rozlučku. To jsou největší tři momenty, které si vzpomenu, co se týče mě. Pak si vybavím Bolta i spoustu dalších disciplín, Roblese. A mám doma dvě Tretry…“