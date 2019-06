Oštěpař Vadlejch o Zlaté tretře: Každý rok je skvělá! Proč byl loni blázen? | iSport.cz

„Doufám v co nejdelší hody,“ říkal před mítinkem Vadlejch. „Rozjíždím se pomaleji, o to lépe bych chtěl cílovat na mistrovství světa v Dauhá.“ Vadlejchovi, české jedničce a vicemistrovi světa, aktuálně patří až devátá příčka ve světovém žebříčku. Nejdelší hod předvedl na Odložilově memoriálu v Praze (85,75 metrů). Věří, že Zlatá tretra ho dokáže vyburcovat.

„Loni jsem tady měl pocitově nejlepší závod, hodil jsem přes 88 metrů, přestože byly hrozné podmínky,“ vzpomíná. „I Thomas Röhler mi pak říkal, že jsem blázen, hodit tak daleko v takových podmínkách. Tretra je každý rok skvělá, těším se.“

Pochvaluje si hlavně, že mu drží zdraví. „Kdybych měl porovnat loni a letos, tak je to nebe a dudy. V minulé sezoně mě záda hodně bolela, pořád se na nich snažím pracovat, je to lepší. Nehodil jsem zatím daleko, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Důležité je mít záda v udržitelném stavu.“

K dobrému výkonu ho může potlačit i konkurence. Na poslední chvíli se sice odhlásil mistr světa Johannes Vetter, ale i tak bude soupiska nabitá. „Johannes nedorazí, asi si lehce obnovil zranění třísla, ale bude tady Magnus Kirt, který má životní formu,“ říká Vadlejch. „Předvedl už tři dobré závody a nebude lehké mu sekundovat a porazit ho. Doufám, že i naši kluci (Frydrych, Jílek) předvedou výkony kolem limitů pro mistrovství světa a všichni se vybičujeme. Bude to skvělý závod.“

To potvrzuje i Jan Železný, ředitel mítinku a trenér oštěpařů. „Kirt je v excelentní formě. Vlastně je taky světový rekordman, protože levou rukou podle mého nikdo novým oštěpem tak daleko nehodil. Těším na jeho souboj s Kubou.“