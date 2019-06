Pikantní bitva oštěpařek na „pohřebišti“? Stadion za nic nemůže, říká Ogrodníková | iSport.cz

Špotáková se na Zlatou tretru vrací po čtyřech letech. Házela tady už osmkrát, ale nikdy se netajila tím, že se jí na ostravském stadionu nehází nejlépe. V nadsázce dokonce mluvila o tom, že je pro ni stadion zakletý a musel být postavený na pohřebišti.

„Já stadion pohřebištěm určitě nenazývám,“ usmála se Ogrodníková, která v Ostravě vyrůstala a na vítkovickém stadionu kariéru rozjížděla. „I když se mi tady taky nedařilo úplně vždy. Ale byla to moje vina, ne stadionu, ráda sem jezdím. Strávila jsem tady několik let, mám dobré vzpomínky. Samozřejmě vždy záleží i na podmínkách, někdy třeba prší. Ale za to stadion nemůže. Musíme se s tím srovnat.“

Ogrodníková se těší na kvalitní závod. „Moc se těším, konkurence bude docela velká, nebude to jednoduché. Je tady Bára, bude to velký souboj. Já se cítím dobře, v náladě, že jsem doma. Můžu vidět rodinu před závodem, hlava je naladěná. Jsem v dobré kondici. Budu se těšit.“

Rivalitu se zkušenou Špotákovou extra neprožívá. „Vždycky jdu do závodu s tím, že chci vyhrát a je mi jedno, jestli tam figuruje Češka nebo někdo jiný. Je pěkné, když můžu být v závodě první Češka, ale není to pro mě úplně priorita. Porazit chci kohokoliv.“

Že by si teď mohly na velkých závodech vzájemně vypomoct? Poradit? Podpořit? Ogrodníková jen pokrčí rameny. „To je na závodníkovi, já nemám moc ráda, když řeším detaily v závodě. Když mi třeba někdo zahlásí, že jsem blízko nebo daleko odhodové čáry, to je fajn. Dobrá informace. Ale jinak se v tom nerada vrtám. Buď to jde, nebo ne. Nerada bych to měnila.“