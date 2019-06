Divočina v BMW za šest metrů? Tyčkař Kendricks si na Zlaté tretře věří | iSport.cz

„Pokud budou podmínky a počasí, tak možná...možná, bych se chtěl pokusit o nejlepší světový výkon,“ hlásil sebevědomě americký tyčkař. To by znamenalo skok přes magickou šestimetrovou hranici, protože první místo světových tabulek aktuálně drží švédský mladík Armand Duplantis. Ten se letos jako jediný na rovných šest metrů dostal. Kendricks ho chce v Ostravě překonat. Útočil by tím i na svůj osobní rekord, protože venku zatím sám nejvíc skočil právě 600 centimetrů.

Když to uslyšel sportovní manažer mítinku Alfonz Juck, spokojeně se usmál. Pořadatelé v duchu uvažovali o útoku na rekord mítinku. Ten je 592 centimetry a od roku 2013 ho drží Renaud Lavillenie z Francie. Když na to Juck upozornil, Kendricks se jen usmál. „593? To bude první krok. Proto jsem přijel do Evropy, proto jsem tady.“

Kendricks věří, že by mu mohlo pomoct i to, že prostředí Městského stadionu už zná. V minulé sezoně dokonce v Ostravě závodil hned dvakrát. Premiérově na Zlaté tretře a potom i na Kontinentálním poháru.

„Na Tretře jsem byl druhý za Wojciechovským,“ připomněl Američan, který před rokem skočil 560 centimetrů, zatímco polský vítěz 575. „Pak jsem přijel podruhé na Kontinentální pohár a posunul se na 585, využil jsem zkušenosti. To už jsem vyhrál. Stadion mi vyhovuje, hotel je blízko, je tady hodně lidí u sektoru a potkávám hodně mladých atletů. I to je pro mě motivace. Rád bych byl vzorem pro další generace.“

Formu má. Minulý týden skočil na Diamantové lize v Oslo 591 centimetrů, v neděli v polském Chorzowě 585. „Jako mistr světa nemusím jezdit na všechny mítinky, můžu si vybírat a na Zlatou tretru se těším. Poprvé jsem o ní slyšel v roce 2015, když jsem začínal mezi profesionály. Vím, že není v Diamantové lize, ale když sem tak rád jezdil Usain Bolt, chtěl jsem tady být také. A rád bych ukázal i výkon.“

Když do Ostravy jezdíval tyčkařský šampion Renaud Lavillenie, pořadatelé mu za překonání šesti metrů slíbili projížďku v autě na mošnovském letišti. V roce 2014 mu vyšli vstříc, i když útok Lavilleniemu nevyšel. Francouz se pak v BMW proháněl na letišti rychlostí 260 kilometrů v hodině, čímž překonal i Boltovo maximum z roku 2009. Ten se odhodlal „pouze“ k 240.

„Opravdu?“ reagoval Kendricks. „Tak do toho jdu taky! Ale řídit bude tady Tom,“ ukázal na koulaře Tomase Walshe sedícího vedle něj. „Dobře, ale musíte najít auto, do kterého se vejdu,“ reagoval pohotově urostlý Novozélanďan.