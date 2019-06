Falešný Messi zneužívá podoby s hvězdou: Kolik žen už ulovil?!

Ty mu podle arabského tisku skoro samy skáčou do postele! Díky podobě s oporou Barcelony prý sbalil třiadvacet naivek, s nimiž měl sex! Sám dvojník to ale rezolutně popírá. „Ničemu nevěřte. Není to pravda. Udělám všechno, abych svoje jméno očistil,“ dušuje se populární Íránec!

Falešné zprávy prý neobtěžují pouze samotného Parateshe, ale i jeho nejbližší. „Kdyby se něco takového opravdu stalo, mám problémy. Byla by to aféra celosvětového rozměru a s největší pravděpodobností už sedím ve vězení,“ dodal Messiho »mladší bratr«.