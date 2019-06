Federerův první Wimbledon: Bezva los, říkal si Novák. Co udělala Mirka?

Mirce Federerové to na tribunách v All England Clubu hodně sluší... • Profimedia.cz

V neděli to bylo na den přesně dvacet let, co ve wimbledonském All England Clubu debutoval Roger Federer (37). Na místě, kde později vyhrál osm trofejí, mu v roce 1999 stál v cestě český reprezentant Jiří Novák (44). „Na trávě jsem nevynikal, takže jsem si říkal, že mám na první kolo bezva los. Juniora, co získal divokou kartu,“ vzpomínal někdejší pátý hráč světa.