„Manželka s dětmi na dovolené, člověk si pustí oblíbený film a jsou toho hned plné noviny,“ usmívá se Jaroslav Tvrdík v reakci na spekulace, že jeho radostný noční tweet znamenal potvrzení příchodu Stancia. Šéf Slavie je známý tím, že na Twitteru rád komunikuje s fanoušky, a hlavně „propalováním“ nových posil.

Stanciův přesun do Slavie každopádně berou v Rumunsku za hotovou věc, podle informací deníku Sport by měl ale opravdu ve středu nebo ve čtvrtek dorazit do Prahy a dotáhnout třaskavý přestup.

Zároveň Slavia jedná s arabským klubem Al Ahlí, kam v lednu odešel ze Sparty. I zde je údajně dohoda na dobré cestě. Je tak dost možné, že na Tvrdíkově Twitteru se brzy dočkáme dalšího zajímavého příspěvku...

Odchod Ngadea je na spadnutí. Tvrdík o obchodech s Jabloncem: Pelta je tvrdý vyjednavač