Nico, žádný zákon. Stanciův přestup do Slavie by popíral Nezmarova slova | iSport.cz

Případný přestup rumunského záložníka do Edenu by celkem dokonale popíral slova sportovního ředitele „sešívaných“ Jana Nezmara. Ten se držel poučky, že co už je dobré, stačí jen lehce dohladit. Když to říkal, platilo to.

Nyní ovšem stál klub o angažování hráče, kterým by způsobil poměrně vážný zásah do týmu. Ten v minulé sezoně běžel jako po drátkách, a vyztužení kádru Tomášem Holešem a Davidem Hovorkou docela hezky pasuje. Se Stanciuem by to teoreticky nemuselo dopadnout špatně, je to dobrý hráč. Ale tím asi končíme. Střed červenobílé zálohy už doznal hodně změn v zimní přestávce, a pokud klub udělá přestup, na nějž vynaloží sto, nebo dokonce stamiliony, někdo ze zaběhnutého týmu bude muset z kola ven.

Takový příchod by se nutně dotkl například i Petra Ševčíka, kterého vedení přivádělo v zimě s velkou chválou a očekáváním. Sám hráč má skutečně potenciál, a fandí mu i trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý, jenž pouze čeká na moment, kdy bude moci Ševčíka právoplatně a napevno přeřadit ze širšího kádru do toho užšího. I v tom se Slavia trochu nepochopitelně popírala, měla-li zájem o rumunského záložníka. Anebo by se příchod Stanciua nepovedl. Dopadlo by to třeba jako druhá hráčova sezona v Anderlechtu, nebo první v saúdskoarabském Al Ahlí...

To je mimochodem nepřehlédnutelná kapitola. Nedlouho poté, co Stanciu bez donucení sám od sebe vyhlásil, že ze Sparty odejde leda ve chvíli, kdy s ní vyhraje nějakou trofej, vzal dráhu do saúdskoarabské ligy. Ve svých 25 letech. Do saúdskoarabské ligy...

Zvláštní rozhodnutí třeba nemá na svědomí hráč, třeba byl ponoukán lidmi, kterými je obklopen, i to však patří k nášlapným minám transferu.

Jestli se Slavia na něco v případě Stanciua mohla spolehnout, tak na to, že v sobě má fotbalový talent. Který ale na Spartě zcela nerozvinul, byť je pravda, že na Letné se nedařilo kdekomu.

Pak je důležité se ptát, jestli jsou výhody a nevýhody správně vyvážené nákladností případného přestupu. Jestli není lepší nějakou kačku ušetřit, a nechat rozběhnout Petra Ševčíka. Třeba...

Anebo je symbolické „tůdle nůdle“ na Spartu taky cenná hodnota. Vzít jejího bývalého fotbalistu a ukázat, že si s ním v Edenu budou vědět rady mnohem lépe. S myšlenkovou osnovou, kterou má v klubu zastupovat Jan Nezmar, potažmo jeho osudový trenér Jindřich Trpišovský, to ale nemělo mnoho společného. Stejně jako s pondělním vyhlášením předsedy Jaroslava Tvrdíka, že by chtěl klub brzy dostat do černých čísel, nebo aspoň na nulu.

