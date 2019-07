Šéftrenér Sparty Jílek exkluzivně pro Blesk: Kanga má na výběr ze dvou cest!

Trenére, zažil jste v roce 2014 na Letné dodnes poslední trofeje. Titul, vítězství v poháru i v superpoháru. Jakou Spartu jste našel dnes?

„Víte, tehdy se všechno půl roku budovalo, a pak se to podařilo zúročit. Dnes? Našel jsem pozitivní Spartu, která ovšem byla po minulé nepovedené sezoně trochu dole. Nastolujeme atmosféru, ve které by se hráči zase těšili na tréninky, a aby se to promítlo do zápasů. Cítím z týmu pracovitost a snahu plnit naše nároky.“

Jak se za těch pět let změnil Václav Jílek?

„Posbíral jsem šediny (s úsměvem) a víc věcí řeším v klidu. Kladu důraz na komunikaci s hráči, protože každý je jiný. Ve Spartě se je snažím nastavit na novou mentální vlnu.“

Dá se na ni nastavit i Kanga s pověstí neuchopitelného samorosta?

„Tu pověst opravdu má, ale snaží se. On ví, že ze dvou cest – jestli mužstvo bude hrát pro Kangu, nebo Kanga pro mužstvo – jsme si vybrali tu druhou. Je to bezpochyby osobnost s viděním herních situací, jaké se v české lize nevidí. Uvidíme v příštích dnech, jak bude naše spolupráce vypadat.“

Kangy je všude plno, ovšem vy na mne působíte trochu stroze. Jste takový, nebo je to součást vaší profese?

„Stroze? Možná je to tím, že na tiskovkách vážím slova. Snažím se o věcnost. Ano, vím, že někteří trenéři to mají založené na bonmotech. Já ne. Ale třeba se k tomu také jednou dostanu (s cukáním v koutcích úst).“

Když jsme u té povahy, co vás dokáže nejvíc naštvat?

„Nezodpovědnost a lajdáctví v osobním životě i ve fotbale.“

Co vám naopak udělá radost?

„Jednoznačně chvíle s rodinou a ve fotbale pochopitelně práce hráčů, úspěch, vítězství. A také výborná atmosféra v realizačním týmu.“

V některých věcech mimo fotbal jste poněkud nepopsaná mapa. Váš jmenovec Václav Jílek je herec, k čemu máte blíž?

K divadlu, k filmu, nebo k seriálům?

„Určitě k filmu, a to v klidu doma. Divadelní typ moc nejsem. Tam mám rezervy. A seriály vyžadují spoustu času. Ale k tomu divadlu...“

Povídejte.

Byli jsme s přítelkyní Annou na představení v Olomouci. Líbilo se mi to a řekl jsem si, že bychom mohli chodit častěji. Je to příjemná odpočinková záležitost.“

Čili objevujete svět na jevišti. A na co vezmete partnerku do kina?

„Máme tři malé děti, takže jdeme všichni na rodinný film. Třeba animovaný.“

Vychováváte dcerku a dvojčata. Probouzíte v nich sportování, a jak řešíte to, že koučujete Spartu, zatímco rodinku máte na Hané?

„Snažíme se. Holky dělají gymnastiku, syn začal s fotbalem a prozatím je to tak, že mám byt v Praze a rodina zůstává v Olomouci.“

