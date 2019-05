Nová doba: Sparta se odmítá! Měla by ji vzít persona, jakou je Vrba | iSport.cz

Stejné je to i u hráčů. Když mají volit mezi Spartou a Slavií, drtivá většina vám řekne, že radši půjde do Edenu. Dřív jste v republice řekli Sparta a každý se tam hnal, jak býk za červeným hadrem. Nikdo neuvažoval, zda zklame, či nezklame. Šlo o prestiž. Obléct dres Sparty byla největší čest v republice. Neříkám, že dnes to není prestižní adresa, nicméně ztratila na bývalém lesku. To je bez diskuzí.

V debatách o novém trenérovi Sparty se nejvíce objevují dvě jména: Václav Jílek a Pavel Vrba. Jak znám současného trenéra Plzně, mám pocit, že zrovna on by nabídku odmítl. Když si vezmu zálohu se Sáčkem, Frýdkem, Haškem a Hložkem, byť velmi šikovným, tak to není zrovna štace, na kterou by se každý těšil. Ke všemu je spousta kluků dlouhodobě zraněných, jsou po operacích… Postavit mužstvo na nohy nebude vůbec snadný úkol.

Pořád si stojím za tím, že Spartu by měla převzít persona, která se nenechá ničím a nikým ovlivnit. Bude si fotbal dělat podle svého. Vrba by takovej kolík byl, má zkušenosti, má výsledky, opakovaně to v Plzni dokázal. Mimochodem, dost mě pobavil na tiskové konferenci, jak vtipkoval s telefonním hovorem s Danem Křetínským. Tím mě však jen utvrdil, že do Sparty by nešel. Jinak by si takovou scénku nedovolil sehrát.

Zbývá tedy Jílek. Ovšem o něm si nemyslím, že je pro Spartu ten pravý. Nesedí mi tam. Sice ve Spartě působil jako asistent, klub zná. Na rovinu ale říkám, že to už bych radši, aby jako hlavní kouč zůstal Míša Horňák. On Jílek nepůsobí nepříjemně, není to brumla, s Olomoucí něco dokázal, byť konec sezony mu nevyšel, což jde určitě za ním. Ovšem na mě nepůsobí jako silná osobnost. Je takový šedivý, trochu nečitelný.

Člověk pořádně neví, co si o něm má myslet. Image moc nemá. Řekli byste, že je velkým trenérem? Já teda určitě ne. Na nového kouče čeká ve Spartě moře práce. Urovnat vztahy, dát mančaft do latě, naučit ho systém, vrátit mužstvu zdravého ducha, srovnat Kangu. To je šíleně moc úkolů, které Jílek snad ani nemá šanci zvládnout. Aby nedopadl jako Pavel Hapal. Pokud do Sparty opravdu přijde a dá ji do latě, milerád se mu omluvím.

Ve Sportu vyšla anketa trenérů a odborníků, kteří vybrali třicet nejlepších hráčů FORTUNA:LIGY (Celé pořadí ZDE>>>). Asistent ve Spartě Radoslav Kováč dal na prvních pět míst jen samé sparťany. Nezlobte se na mě, ale pokud to opravdu myslel vážně, tak je to blázen. Co hůř, vůbec nerozumí fotbalu. Být Tomášem Rosickým, okamžitě mu zruším smlouvu, protože tohle bylo silně přes čáru.