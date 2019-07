Jágra nadchly české tenistky: Ne fotbal, ne hokej, ony jsou nejlepší na světě

Byly blízko zápisu do historie. Jako vůbec první se na Wimbledonu mohly dostat do situace, kdy v rozhodujícím setu dojde za stavu 12:12 k tiebreaku. Nakonec pro sebe v bitvě s Karolínou Plíškovou urvala po téměř 200 minutovém boji rozhodující 13. hru Karolína Muchová a mohla slavit postup do čtvrtfinále.

Češky si na kurtu nedaly nic zadarmo. Rvaly se o každý míč a stav 0:40 prakticky nic neznamenal. Nakonec byla šťastnější mladší z české dvojice Karolín – Muchová, když jí v klíčový moment pomohla páska, díky níž proměnila match ball.

Strhující bitva nadchla nejen přítomné diváky. „To byl tenis! Velká škoda, že mohla postoupit jen jedna Karolína. Ne hokej, ne fotbal, ale český ženský tenis je nejlepší na světě. Gratulace!“ reagoval na výkon Muchové a Plíškové na svém Instagramu Jaromír Jágr, který přál postup rovněž Barboře Strýcové a Petře Kvitové. U poslední jmenované se mu však přání nesplnilo. Česká lvice nestačila na Britku Johannu Kontaovou (6:4, 2:6, 4:6) a stejně jako Karolína Plíšková končí v osmifinále.

Legendární 68 dokonce vybídla otce Karolíny Muchové – Josefa Muchu, fotbalového trenéra, který počínání své dcery sledoval přímo v All England Clubu, aby si od svého milovaného sportu dal chvíli pauzu. „Pane fotbalový trenére Mucho, dejte si teď od fotbalu pauzu a buďte s dcerou. Myslím, že si jednou zakřičíte: Má dcera je první na světě.“