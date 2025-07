Náhrady Baníku za Ewertona: vlastní varianty, kreativci ze Slavie či Plzně i volný lídr

Když začal Tom Slončík zničehonic zářit ve Zlíně, samozřejmě to Ostrava registrovala. I díky rodinným vazbám, které byly a některé stále jsou spjaty se značkou FCB. Jenže tehdy do středopolaře připomínajícího Brazilce Kaká tak intenzivně Baník „nezajel“, neboť nechtěl zacpat místo Matěji Šínovi. Plzeň jednala, jak bývá často jejím zvykem, přímočařeji a Slončíka získala. Na západě Čech ovšem není v jednoduché situaci, pokud se nestane nic neočekávaného, dojde k předdomluvenému návratu na hostování do Hradce Králové. Zájem sice jeví i Jablonec, ale „votroci“ k němu mají nejblíže. Pokud by se Slezané rozhoupali, muselo by jít o přestup – a levná záležitost by to rozhodně nebyla. Pro Václava Brabce by šlo o rekordní sumu, což není moc reálné.