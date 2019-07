Wimbledon 2019 | Muchová zažívá největší úspěch: Hrát můžu s každým. Ale tohle je pecka! | iSport.cz

Euforie Karolíny Muchové po výhře nad Karolínou Plíškovou a postupu do čtvrtfinále Wimbledonu • Reuters

PŘÍMO Z LONDÝNA | Dojít při wimbledonském debutu až do čtvrtfinále? To naposledy dokázala v sezoně 2006 slavná Číňanka Na Li. V jejích stopách jde letos Karolína Muchová, jež se v maratonském českém derby vytáhla na Karolínu Plíškovou. Největší úspěch kariéry, nejdelší zápas života – to bylo jen pár superlativů, které pro ni triumf na dvorci číslo 2 měl.