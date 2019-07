Strýcová si vypinkala finanční polštářek. Kolik milionů odveze z Londýna?

Za dosavadní šestnáctiletou kariéru Strýcová uhrála celkem 224 milionů korun a wimbledonské prémie rozhodně přijdou k duhu. Češka si na londýnské trávě vypinkala už 18,75 milionu korun. A to ještě nemusí být konečná!

Pěkných pár milionů může Strýcové na účtu přistát v případě postupu do finále čtyřhry, o to se bude prát v pátek odpoledne spolu s Tchajwankou Sie Šu-wej. A po právu se drbe za ušima. „Kdybych já porazila Serenu…“ mohlo by se jí honit hlavou při upomínce, že na vítězku dvouhry čeká celých 67 milionů.

Američanka však v semifinále řekla stop.

I necelých devatenáct »míčů« rozhodně neurazí. „Barborka si právě velmi usilovně a zaslouženě připravuje svůj důchodový pilíř,“ glosovali její cestu turnajem fanoušci. Sportovní důchod plzeňské rodačky se nezadržitelně blíží, korunky se hodit budou.

Strýcová loni po vítězném finále nad Američankami zabalila kariéru ve Fed Cupu a o tom, že jí slovo důchod rezonuje v hlavě, mluvila už před Wimbledonem. „Jednou mi tenisový život bude hrozně chybět. Až skončí, budu smutná. Proto si ho chci užít do posledního dechu,“ má jasno.

Pokud vydrží wimbledonská forma, onen dech bude ještě hodně silný!

Kolik si Strýcová letos

ve Wimbledonu vydělala: Semifinále dvouhry: 16,8 milionu korun Semifinále čtyřhry: 1,95 milionu korun Celkem: 18,75 milionu korun

Co mohla Bára mít: Vítězka dvouhry: 67 milionů korun Finalistka dvouhry: 33,5 milionu korun