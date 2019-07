Takhle vyjednávám přestupy já. Stanciova agentka dala trenérovi pěstí!

Řekli byste do této ženy, že obchoduje s fotbalisty? • Instagram

Ana jde do práce! • Instagram

Kdo ví, co na ni říkají fotbalisté. • Instagram

Anamaria Prodan Reghecampfová s Tomášem Rosickým, který se ze hřiště posunul do managementu Sparty • instagram.com/anamariaprodanreghecampf

Agentka Anamaria Prodan se ráda hodí do gala • Instagram

Je zvyklá, že má všechno, co si umane. A běda, jestli není po jejím. To pak létají hromy, blesky i pěsti! Vlivná fotbalová agentka Anamaria Prodanová (46), do jejíž stáje patří také nová hvězda Slavie Nicolae Stanciu, se v Rumunsku postarala o prvotřídní skandál. Po tamním prvoligovém mači napadla trenéra klubu Astra Giurgiu Dana Alexu (39).