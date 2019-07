Akce v garáži! Šafářová tam odměnila svého fachmana Plekyho!

„Vyjádříte se, že doma potřebujete udělat regály v garáži, a někdo se do toho pustí,“ culila se tenisová důchodkyně na adresu »Plekyho«, kterého za snahu odměnila oroseným lahváčem. „Vypadá to, že ti to jde,“ chechtala se »Šafina« při pohledu na zpoceného hokejistu, ten ji ale rychle zpražil.

„Mně jde úplně všechno!“ odfrkl si s úsměvem, který se mu na konci dne ještě roztáhl. Kromě pivka totiž za pomoc dostal od Lucky i pořádnou večeři!