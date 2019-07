Trest za smrt fotbalisty Šurala (†28)? Tureckému řidiči hrozí 15 let v base!

Vracel se se spoluhráči z fotbalového zápasu. Aby byl Šural co nejdříve doma u své rodiny, najal si společně s dalšími šesti hráči minibus. To se mu nakonec stalo osudným. Pár kilometrů od Alanye, kde od ledna působil, měl řidič Esat Altintas usnout za volantem a způsobit tak vážnou dopravní nehodu.

Z incidentu vyvázli všichni účastníci maximálně s lehčími zraněními - až na českého fotbalistu. Šural vypadl z vozu a utrpěl vážná zranění, kterým o několik hodin později podlehl. Zanechal po sobě manželku Denisu a dvě dcerky Vanessu a Melisu.

V srpnu bude zahájeno soudní stání s obviněným řidičem Esatem Altintasem, který v osudný moment řídil a měl usnout za volantem.

Podle státního zástupce je jediným viníkem právě on, za smrt Šurala a zranění dvou fotbalistů Welintona Souzy a Isaaca Sackeye mu hrozí odnětí svobody na 15 let. „Nespal jsem. Auto se mi najednou vymklo z rukou,“ tvrdil po nehodě Altintas, který v obžalobě rovněž odmítá, že by jel příliš rychle.

Jestli mu to uvěří soud, se dozvíme za několik týdnů...