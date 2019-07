Přestřelka hokejových legend Hrdiny a Jágra. Rozkol kvůli politice!

Rok a půl spolu hráli v Pittsburghu. Tučňáci koupili v prosinci 1990 ostříleného pardála Hrdinu, aby si vzal pod křídla strádajícího krajana Jágra, jejich nový klenot. Povedlo se, dlouhovlasý démon se v zámoří adaptoval a vystřelil ke hvězdám.

Byli kámoši, jenže teď se Hrdina do Jágra ostře obul! „Je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident Zeman nebo premiér Babiš. Je mi líto, že si není schopný vyhodnotit reálie zemí, jako jsou Rusko s Čínou, a že mu nevadí režimy, které tvrdě potlačují lidská práva,“ prohlásil někdejší útočník pro Deník N. „Tímhle krokem ztratil hodně fanoušků, a to je škoda,“ přidal Hrdina.

Jágra tato slova očividně ranila. „Mám Jirku rád, je to jeho názor, což je v pořádku. Ale prostě to nechápu. Nejde mi to do hlavy...“ povzdychl si. On, který už tři dekády nosí na dresu číslo 68 coby připomínku sovětské okupace a jehož rodina byla režimem perzekvovaná, teď musí snášet kritiku, že je posluhovačem čínských komoušů...

„Prostě tomu nerozumím. Copak kdokoli odjede do Číny, tak něco podporuje? Takže když jsme tady měli komunismus a přijel sem někdo ze Západu, tak byl špatnej, protože podporoval komunismus?“ rozohnil se v povídání pro Blesk.

Zařekl se proto, že k politickým tématům už se vyjadřovat nebude. „Nechci s nikým argumentovat, protože mě tady stejně nikdo neposlouchá. Lidi ani nechtějí diskuzi,“ dodal Jágr zklamaně.