Gólman Slavie po průšvihu se světlicemi: Počítáme, že nám zavřou stadion

Podrobně byl incident ze zápasu Slavie probrán v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport. Hodně těžce se na toto téma hovořilo slávistickému brankáři Ondřejovi Kolářovi. „Je to pro nás velká škoda. Máme nejlepší fanoušky v lize, ale to co se odehrálo s těmi světlicemi, se stát nemělo,“ povzdechl si gólman, který apeluje na fanoušky, aby se vyvarovali podobných úletů jako v utkání s Olomoucí.

Gólman Slavie Kolář po průšvihu se světlicemi: Počítáme s tím, že nám zavřou stadion

„Používání pyrotechniky musí být v určitých mezích a nesmí nikoho ohrožovat,“ zdůraznil Kolář. Přidal se k němu i kolega z nedalekého stadionu ve Vršovicích. „Je to legrace jen do té doby, než se něco stane. Pravidla se musí dodržovat. Když někdo mává ohněm, tak mi to nevadí. To spíš dělbuchy,“ řekl Jakub Podaný z Bohemians.

S tím souhlasil i Kolář. „Když stojím v bráně tak jsou špatné dýmovnice. Horší jsou, ale petardy, to se leknu.“ Otázkou je, jak se nepovolená pyrotechnika na stadion dostává. Hosté si myslí, že už je schována na stadionu den před zápasem.

„Je to totálně natajno. Klub o tom neví, ale asi to tuší. Na stadionu je spousta míst, kde se to dá schovat,“ upozornil Podaný. Kvůli neukázněným fanouškům tak bude mít Slavia na domácí zápasy uzavřený stadion.

„Počítáme s tím, že nám ho zavřou. Budeme hrát doma s Libercem a to je vždy vyhrocený. Fanoušci nám budou chybět,“ povzdechl si brankář Kolář. Bývalý fotbalista Sparty a Baníku Ostrava Miroslav Matušovič si myslí, že podobným excesům ale zabránit nejde. „Když se někdo zblázní, tak se zblázní a to se neuhlídá.“