Sportovní psycholog Hrubeš o zkratech Tomáše Chorého: Dá se to léčit?
Ve čtvrtek vyfasoval průšvihář Tomáš Chorý (30) od disciplinární komise za nedělní úder pěstí do rozkroku Milana Heči (34) stopku na šest zápasů. Jak se útočník Slavie může podobným zkratům vyhnout, prozradil Blesku sportovní psycholog Jakub Hrubeš.
Co se mohlo v Tomášovi před »blikancem« odehrávat?
„Jsem sparťan, ale upřímně, z psychologického hlediska šlo podle mě o instinktivní reakci na bolest, jak na něj na zemi brankář šlápl. Nebylo to plánované. Hráči se takto nechají unést často, zvláště v kontaktních sportech. Vypadá to hrozně, ale stává se to.“
Chorý se ale podobně zachoval poněkolikáté, třeba před dvěma lety sparťanu Sorensenovi přivodil obrovskou bouli na čele. Jak je to možné?
„Když je sportovec ve vypětí, jeho hlava funguje jinak. Defakto cestuje časem, stává se z něj zvíře a reaguje automaticky.“
Takže pro Chorého to byla přirozená reakce?
„Lidský mozek takhle funguje. Co se v něm odehrávalo, bych přiblížil reakcí běžného člověka na přepadení. Když někdo vytáhne zbraň v restauraci, taky ve vypětí automaticky utečete.“
Ne každý ale v podráždění reaguje takhle…
„Podle reakcí rozlišujeme dva druhy lidí. Jedni se ze strachu stáhnou a druzí, kterým říkám bojovníci, jdou do vzteku.“
Vztek tedy Chorý projevil dost zvláštně. Dá se jeho chování ve stresových momentech nějak léčit?
„Spíš se dá takovým reakcím vyvarovat, připravit se na ně pomocí vizualizačních cvičení. Zvláště Chorý by je měl dělat, když ho každý zápas okopávají a provokují obránci.“
Jak taková cvičení fungují?
„Sportovec si před zápasem přehrává scénáře, které se mohou stát. Čím víc je v situaci, postupně se zapojují centra mozku, neurony se natáčejí a spojují a v budoucnosti díky tomu člověk automaticky zareaguje jinak.“
Chorému byste tedy taková cvičení doporučil?
„Těžko říct, nikdy jsem s ním nepracoval. Ale působí jako cholerik, u kterých se vztek rychle stupňuje. Zvláště oni si musejí zápasové situace předprogramovávat.“