Krásná krasobruslařka Březinová: Prosí o peníze! Co se stalo?
Olympionička a několikanásobná mistryně republiky Eliška Březinová (28) čelí velké výzvě. Ta se netýká jen výkonů na ledě, ale hlavně finanční stránky. Na sociálních sítích zveřejnila kampaň, jejímž prostřednictvím prosí veřejnost o pomoc, aby mohla i nadále reprezentovat Česko v krasobruslení a plnit si sny.
Eliška se pokouší lidi oslovit formou sbírky. „Při přípravě na krasobruslařskou sezónu 2025/2026 se na vás obracím s prosbou o podporu, abyste mi pomohli pokračovat v tom, co miluji,“ napsala Březinová. O tom, jak moc pro krasobruslení žije svědčí i fakt, že je devítinásobnou mistryní.
„Krasobruslení je krásný, ale náročný sport. Nejen fyzicky a psychicky, ale také finančně. Každá sezóna přináší nové výzvy a příležitosti, včetně poplatků za tréninky, pronájem kluziště, kostýmy, cestování na soutěže a vybavení. Tyto výdaje se rychle sčítají, a proto jsem vytvořila tuto kampaň,“ vysvětlila Eliška, která si stanovila velké cíle.
„Pro tuto sezónu se chci kvalifikovat na mistrovství Evropy, mistrovství světa a doufám, že tvrdá práce mě dostane i na olympiádu! Každý dar, ať už je jakkoli malý, mě přiblíží o krok blíže k uskutečnění těchto cílů,“ zmínila krasobruslařka, které by darované finance pomohly pokrýt soukromé tréninky, cestovní náklady a startovné na soutěžích, ale také vybavení jako jsou brusle, čepele a spoustu dalších věcí, bez kterých se během sezóny nebude moci obejít.