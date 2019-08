Tenistka Vondroušová ukázala kuráž: Skočila z letadla!

Navlékli kombinézy, vycupitali do letadélka… Vyhlídkový let to ale nebyl! Bobříka odvahy by zasloužili! Absolvovali totiž tandemový seskok padákem. A Vondroušová se u riskantní záliby, jak bývá jejím zvykem, náramně bavila.

Zpátky na pevnině byla vysmátá od ucha k uchu. Tohle zřejmě nebyl pro rošťandu ze Sokolova její poslední seskok. Teď už se ale bude muset zase soustředit hlavně na tenis. To proto, aby se dala do kupy před blížícím se US Open, které začíná už za 16 dní.