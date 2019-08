Šílený bijec McGregor si léčil ego v baru. Proč dal pěstí dědečkovi?!

Bavit se sem přišel i McGregor, který v brýličkách vlétl do lokálu jako uragán, pozdravil se s místním štamgastem a objednal lahev whisky, kterou rozléval mezi barovým osazenstvem!

Jenže… Tepovka mu vylétla, jakmile jeden opovážlivec, co si zrovna vychutnával tradičního Guinneesse, jeho pozvání odmítl. A to hned dvakrát! Nepřipít si s jedním z nejlepších rváčů planety? To je nehorázná troufalost!

Conor to dal také bardovi svým osobitým způsobem najevo. Jakmile do sebe »irskou« vyklopil, splašila se mu jeho obávaná levačka, jež přesně zasáhla seniora do hlavy. Ihned po »výstřelu« bijce zpacifikovali a pak vyvedli ven jeho přátelé.

Bojovník tak neviděl nestandardní reakci své oběti. Prošedivělý vlk byl totiž tvrdý jako žula. Po úderu ani nehnul brvou a v poklidu se věnoval dál tomu, co ho v ten moment bavilo nejvíc; pintě piva!