McGregorův konec kariéry? Už to není bojovník, říká Buchinger | iSport.cz

Co říkáte na McGregorovo ohlášení odchodu do důchodu?

„Je mi to vlastně úplně jedno. (usmívá se) Ale myslím, že neodchází. Je to jen další jeho hra, aby ho lidé měli v pozornosti. A za měsíc zase bude mluvit o návratu. Nicméně kdyby opravdu odešel, tak by dokázal, že už není bojovníkem.“

Proč myslíte?

„Dostává se teď dost pod tlak výzev od jiných zápasníků. Všichni s ním chtějí zápasit a věří tomu, že by jej porazili. Myslím, že se prostě bojí. Skončí-li, dokáže, že už v sobě nemá ten oheň, touhu být nejlepším. Naopak tím přizná, že už ho to prostě nebaví.“