Rozhovor s reportérkou Monikou Čuhelovou pro zbrojovácké Studio Flinta si domluvil nezvykle brzy, už na sedmou hodinu ráno. Tou dobou obvykle už bývá v práci. "Pracuju dvanáctky, od sedmi do sedmi. Musel jsem si domluvit, aby to za mě na hodinu někdo vzal," vysvětlil Pacanda, jak vypadá jeho pracovní den.

"Paci" už hraje jen okresní přebor, kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem a nově i se zády ale neví, zda do nové sezony vůbec nastoupí.

"Co se mi vybaví, když se řekne Zbrojovka? Celý můj život, fotbalový i osobní," řekl, vzpomněl ale i na jiná angažmá. "Se Spartou jsem vyhrál titul, zahrál jsem si Ligu mistrů proti Manchesteru United, když tam byl Ronaldo. Ale jinak mi to angažmá spíš nevyšlo," zavzpomínal na čas v rudém dresu, kde se neprosadil mezi opory základní sestavy.

GALERIE: Podívejte se, jak šel čas s někdejším talentem Milanem Pacandou

"Zažil jsem tam poslední období, kdy Sparta hrála Ligu mistrů, teď vidíte, kde jsou. Nevím, jestli je to vhodné, ale radil bych jim zůstat u českých, maximálně slovenských hráčů," vzkázal na Letnou. "Beru, že jsou kvalitní hráči, ale kolektiv tam podle mě nebude takový, jaký by měl být," dodal.

Jedním z klíčových momentů Pacandovy kariéry byl faul žižkovského beka Jana Zakopala. Ten brněnskému útočníkovi zarazil i chystaný přestup do Itálie. "Na tribuně seděli manažeři italského klubu, který nebudu konkrétně jmenovat, i můj agent Pavel Paska, měl jsem podepisovat smlouvu. Bohužel se ale stalo, co se stalo, a dva roky jsem pak nehrál," vzpomněl.

Od té doby zadáka Viktorky, který mu transfer překazil, osobně neviděl. "Balon jsem měl u pravé nohy, on mě trefil do kolene na stojné noze, neměl jsem jak uhnout. Vůbec nešel po míči, takže myslím, že to úmysl byl. Ale život jde dál," popsal celou situaci.

"Stoprocentně vím, že tahle situaci mi všechno úplně otočila. Ale to, že jsem pak osobní život nezvládl, je už věc druhá," popsal trochu chvějícím se hlasem.

Vysvětlil, že za problémy fotbalistů často stojí nejen tlak a peníze, ke kterým přijdou v mladém věku, ale i fakt, že po konci aktivní kariéry nevědí, co dál. "Jsem rád, že Pavel Šustr (hlavní kouč Zbrojovky) a další bývalí hráči jsou tady jako trenéři. U mě fotbal skončil, a co dál? Dlouho jsem se hledal, vystřídal jsem plno různých prací. Ale na druhou stranu už jsem to zvládl překonat a jsem teď spokojený," přidal Pacanda osobní zkušenost.

Pracuje "u zdroje"

Jednou z hříšných vášní, která Pacandovi zkazila slibně rozvinutou kariéru, se stal gambling. "Je to pro mě těžké téma. Celé Brno to ví, už se toho o mně hodně napsalo. Fotbalisté mají dost volného času, po tréninku jdete sednout s kluky na pivo, přijdete na jiné myšlenky a odreagujete se. Říct můžu jen - nechoďte do těch hospod, kde to je, radši si sednout někde na zahrádku, kde ty mašiny nestojí," nabádá bývalý útočník vyhnout se výherním automatům obloukem.

"Já do toho spadl moc. Rozváděl jsem se, ještě jsem byl zraněný. Ne, že bych měl dvě hodiny trénink a zbytek dne volný - já měl volno rok a půl. Nechci říct, že jsem do toho spadl z nudy, spíš z takového trápení. Měl jsem možnost zahraničního angažmá a najednou se mi obrátil život naruby, viděl jsem, že je všechno špatně," vysvětlil Pacanda, jak propadl gamblerství.

Někdejší kanonýr Brna radí ostatním, aby nedělali stejné chyby jako on, do veřejné diskuse o problémech, které trápí fotbalisty, by prý ale nešel. "Vím o tom své, vědel bych, o čem se bavit, ale nerad o tom mluvím. Na rozhovory moc nejsem, snažím se jim vyhýbat," vysvětlil.

Pacanda teď prý žije spokojený život. Nedávno střídal práce. "Byl jsem malíř a práce mě hodně bavila, ale bohužel jsem měl pracovní úraz a problémy se zády. Teď dělám v baru. Zní to divně, jako že jsem přímo u zdroje, ale to už je fakt za mnou, problém mi to nedělá," vysvětlil s úsměvem a lahví vody v ruce. "Je to sportbar, mám tam Ligu mistrů, všechny evropské ligy o víkendu, takže se zabavím i díky tomu. Jsem tam chvíli, moc lidí to ještě neví, ale pár se jich už chodí přímo za mnou bavit o fotbale," dodal.