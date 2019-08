Messi junior se při fandění tátovi rozvášnil. Krotit ho musel strýček Suárez!

Byla to roztomilá chvilka. Zatímco ostatní se při nedělním zápase Barcelony s Betisem Sevilou (5:2) chytali za hlavu, malý klučina křičel na celý Camp Nou „Góóóóóóóól.“ Suáreze tím bezvadně pobavil. Uruguayský útočník si pak ze stydlivého Matea dělal chvilku legraci, až ho musel Messi utěšovat.

Co se přesně stalo? Podle některých webů je záznam pořízen bezprostředně po povedené trefě Betisu na 1:0, o níž se postaral Fekir. Argentinská média však uvádějí, že Matea zmátla střela domácích do boční sítě.

Ať tak či onak, nic to nemění na tom, že fotbal má malý Messi v krvi!

Mateo Messi cheering when Real Betis scored, and then Messi and Suarez's reaction..



