Žádné tak určitě. Cantona zaujal proslovem, který se ve fotbale vymyká

Cantona odstartoval vystoupení v Monaku citátem z tragédie Williama Shakespeara. "Čím jsou mouchy hochům prostopášným, tím jsme my bohům a ti nás pro zábavu zabíjí," prohlásil někdejší francouzský reprezentant, který cenu od Aleksandera Čeferina dostal za přínos fotbalu, vynikající úspěchy a mimořádné osobní kvality.

"Věda už brzy stárnutí nejen zpomalí, ale úplně ho zastaví a my budeme nesmrtelní. Budou nás zabíjet pouze nehody, zločiny a války, které se však naneštěstí znásobí. Miluji fotbal, děkuji," přidal třiapadesátiletý Cantona, který nikdy neměl ke květnatým a tajuplným vyjádřením daleko.

Něco podobného předvedl už na tiskové konferenci v roce 1995 poté, co dostal osmiměsíční zákaz činnosti za napadení fanouška. "Když letí rackové za rybářskou lodí, je to proto, že si myslí, že budou do moře vhozeny sardinky. Děkuji vám pěkně," byla jediná slova, která tehdy pronesl.