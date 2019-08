Slavia v Lize mistrů: Barca, Dortmund a Inter?! Smích člena vedení klubu po losu baví fanoušky | iSport.cz

Po postupu přes Kluž český mistr hodně toužil po další konfrontaci s anglickým soupeřem. „To je prostě nejvíc. Něco noblesního, něco co se těžko pojmenovává. Víc než fotbal,“ říkal trenér Jindřich Trpišovský, který ze všeho nejvíc chtěl změřit síly s Liverpoolem.

Přání mu nevyšlo. Ale že by v Edenu po losu zavládlo zklamání? Ani náhodou! Vždyť špičkové celky ze Španělska, Itálie a Německa jsou velkým lákadlem. „Pro nás všechny jde o obrovskou euforii, tohle jsou týmy z jiného světa,“ uvedl pro web Pražanů záložník Tomáš Souček.

Že se Slavia dostala do parádní společnosti, dokládá i bezprostřední reakce místopředsedy představenstva Tomáše Syrovátky. Ten měl na losovacím ceremoniálu v Monaku co dělat, aby se hlasitě nerozesmál, když Petr Čech vytáhl z osudí pro červenobílé nabitou skupinu F.

That feeling when you get Barcelona, Dortmund & Inter in the #UCLdraw!@slaviaofficial 😄 pic.twitter.com/O8j1ABg0u5