Čeká je Liga mistrů a do toho ještě nesmí polevit ve Fortuna:Lize a ani Mol Cupu. Slavia má široký kádr, ale v případě gólmanů je to nyní trochu o nervy. V 7. kole proti Bohemians nastoupil mezi tři tyče osmnáctiletý Jakub Markovič.

O týden později odjeli do Opavy gólmani Ondřej Kolář a Přemysl Kovář. Prvně jmenovaný se před utkáním ve Slezsku zranil a kouč Trpišovský tak musel doufat, že ze hry nevypadne ani Kovář.

Tajemství Slavie. Kdo z hráčů půjde chytat, když přijdou o všechny brankáře?

Kdyby se tak stalo, tak Slavia by musela sáhnout do hráčů z pole. V kabině se na to cítí hned dva borci. „Do brány by šel Milan Škoda. Už měl v Opavě připravený dres. On a Pepa Hušbauer se občas na tréninku staví do brány,“ prozradil asistent Köstl. Hušbauer má prý dokonce i brankářské rukavice se svým jménem.

„To ať jde raději do brány Škoďák, než Pepa,“ smál se ve studiu Tiki-Taka Vladimír Šmicer, když poslouchal, kdo by měl zaskočit za gólmany. Tak snad tuhle situaci nebudou muset slávisté řešit například před utkáním Ligy mistrů s Barcelonou.

SESTŘIH: Opava - Slavia 1:1. Hosté dominovali proti deseti, v závěru je ale zmrazil Žídek