Vše se seběhlo v září loňského roku, kdy si brankář Sevilly hrál ve svém španělském domě s malou Nicole na schovávanou. „Zalezla za závěs na schodech, pak vykoukla a křičí: »Tati, tady jsem!« Odpovídám, ať se schová ještě jednou a já budu počítat. A najednou se ozval tupý, těžký zvuk,“ vzpomíná Vaclík.

Jeho dcerka propadla mezerou u balkonových dveří dolů do schodiště pod nimi. „O té škvíře jsme do té doby vůbec nevěděli,“ orosí se Tomáš. „Jak se ozvala rána, vystartoval jsem a kouknul dolů. Tam leží moje tříleté dítě. Úplně nehybně. V bezvědomí.“

V tu dobu bylo štěstí, že Vaclíkova žena Martina má vystudovanou zdravotní školu. „Nicky celá zaťatá, zuby skousnuté. Zkusil jsem jí na sílu otevřít pusu, jestli nemá zapadlý jazyk. Naštěstí se mi to povedlo. Měl jsem na prstech modřiny. Tak pevný stisk v tu chvíli měla.“

Jakmile dcerce otevřel pusu, začala řvát. „Uff,“ ulevil si gólman. Rodinu naložil do auta a upaloval do špitálu. „Malá nám pořád usínala. To nesmí, protože nezjistíte, jestli jenom spí, nebo zase upadla do bezvědomí. Ty okamžiky byly strašné.“

V nemocnici se ale Vaclíkovi dozvěděli povzbudivé zprávy. „Doktoři nám oznámili, že jako zázrakem nemá vůbec nic zlomeného, nemá otřes mozku a i výsledky rezonance jsou úplně v pořádku. Kdo takovou situaci nezažil, nedovede si představit, jaká nastane úleva,“ popisuje »Vacloš«, jenž se pak dozvěděl, že jeho dceru dělily od smrti jen centimetry. „Naše jediné štěstí v neštěstí prý bylo, že malá spadla na plochou stranu schodu. Kdyby sletěla na hranu, zabila se.“