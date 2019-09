Extraliga přišla o nejvíc sexy fanynku! Kam přestoupil její hokejista?

Cítil se podveden. Lukáš Kozák v Karlových Varech o rok prodloužil smlouvu, ale přes léto se situace v klubu změnila. „Vedení za mnou přišlo, že podepsalo další obránce, a aby je mohli zaplatit, potřebovali uvolnit další finance. Vzájemně jsme se rozhodli ukončit kontrakt a stal jsem se volným hráčem,“ uvedl hokejista pro klubové stránky hkpoprad.sk.

Kozák dokonce přemýšlel, že s profesionálním sportem sekne. „Byl jsem z toho dost znechucený, a když jsem dokončil školu a získal doktorát, rozhodl jsem se, že už nebudu v hokeji pokračovat. Chtěl jsem se věnovat jiným věcem,“ prozradil čerstvý doktor filozofie.

Česká partnerka Nela Slováková ho ale přemluvila, aby ještě s hokejem neskončil. Kozák se tak vydal na zkoušku do Dynama Pardubice, kde bojoval o smlouvu. Stůj co stůj chtěl zůstat v Tipsport extralize. Klub mu ale kontrakt nenabídl. Aby si vyčistil hlavu, vydal se i se Slovákovou do Chorvatska, kde se plavili na jachtě.

Pomalu se tak loučil s šancí, že se ještě vrátí do profesionálního hokeje. „Vnitřně jsem byl nastavený na to, že končím. Všechno se změnilo minulý týden, kdy se mi ozval pan Jurinyi, že by měl zájem o mé služby. Jsem rád, že jsme se dohodli a minimálně rok budu ještě pokračovat,“ radoval se Kozák, když si plácl s HK Poprad.

Šťastná byla i vítězka televizní reality show Hotel Paradise. „Vracím se do Tater a já se z toho strašně těším,“ napsala na sociální síti Slováková. A kolik si může v klubu staronová posila vydělat? Podle slovenských novinářů se platy v Popradu pohybují v částkách od 800 (20 800 Kč) až po 4000 eur (104 000 Kč) měsíčně.