Celkem 12 dní pohřešovalo Španělsko svoji ikonu. A když ji policejní pes našel, nebyl to hezký pohled. Tělo lyžařky leželo v těžce přístupném terénu pod horou La Peñota přes týden, kvůli velkému teplu bylo ve vysokém stadiu rozkladu. Ostatky šampionky musela identifi kovat její sestra Dolorés.

Hrůzostrašný pohled se jí vpálil do sítnice navždy. Že před ní leží sestra, poznala jen díky náramkům a náhrdelníkům, k identifikaci pomohly také klíčky od auta ponechaného v lese. Co se bronzové medailistce z Her v Albertville v roce 1992 stalo? Žena opustila svůj dům bez mobilu a odjela do hor, které milovala nadevše. V pohoří Sierra de Guadarrama nakonec nalezla věčný klid. Policie i zveřejněné indicie naznačují, že šlo o sebevraždu.

Podle španělských médií si s sebou do hor vzala všechny léky, které užívala kvůli psychickým potížím. „Nejsem v pořádku. Musím být sama a přemýšlet,“ napsala den před svým zmizením kamarádce.

Ochoaová se na túru vydala bez spacáku a její tělo bylo nalezené v přirozené poloze. Přesnou příčinu smrti však určí až pitva. „Velmi smutný den pro španělský sport,“ truchlil fotbalový brankář Iker Casillas.

Bývalá lyžařka po sobě zanechala dvě dospělé děti Olivii (20) a Davida (19).