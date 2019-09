Osm let od letecké tragédie českých hokejistů: Rusové nedodrželi slib!

Už je to osm let, co spadlo 7. září 2011 letadlo hokejového týmu Jaroslavle • Koláž iSport.cz

Zapomněli, co slíbili? Už je to osm let, co spadlo 7. září 2011 letadlo hokejového týmu Jaroslavle. Tehdy v troskách zahynulo 44 lidí včetně tří českých reprezentantů. Vedení KHL slíbilo, že památku Jana Marka, Karla Rachůnka, Josefa Vašíčka a dalších zesnulých bude každý rok uctívat tím, že se v den tragédie nebudou hrát soutěžní zápasy. Letos to ale neplatí!