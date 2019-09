Dopředu připravená lest? Jandače v Rusku popravili jako Hlinku v NHL | iSport.cz

Zaprvé: Odstřelit ho po tak krátké době s bilancí jedné výhry a dvou porážek v sotva rozběhnuvší se soutěži? Totální nesmysl, který by si těžko obhájil i klub v Burkina Faso. Rusko je ale země neomezených možností, že ano.

Zadruhé: Loni mluvili šéfové Magnitky o přestavbě a omlazování. Žádné velké cíle, chtěli dát Jandačovi klid na práci. Manažer Gennadij Veličkin garantoval, že ho podrží a český kouč odtrénuje celé dva roky, na které byl dohodnutý. Letos před sezonou ale z ničeho nic obrátili. Direktivně začaly padat nejvyšší mety. „Gagarinův pohár, ten chceme!“ hlásal prezident klubu Viktor Rašnikov. Zvláštní, ale dobře. Pojďme dál.

Zatřetí: Ta neuvěřitelná jistota, s jakou ruská média referovala o tom, že prvním odvolaným trenérem v KHL bude Jandač. „Sám už dříve řekl, že by pro něj bylo vítězstvím zůstat u týmu po celou dobu platnosti kontraktu. To se mu ale podle všeho nepodaří. Sezonu nedokončí,“ napsal ve svém textu ruský žurnalista Gleb Burkov. Faktická argumentace tak ostrého tvrzení? Žádná.

Začtvrté: Proč Jandače neodvolali dřív? Třeba hned po minulém ročníku, který pro slavný klub skončil opravdovým fiaskem v podobě konce už v prvním kole play off. Rovnou si odpovím pátým bodem, který je pro mě osobně vůbec nejdůležitější…

Bossové Magnitky nevěděli, že bude volný jejich vysněný kouč Ilja Vorobjov, který v klubu před tím dlouhé roky působil a končil v něm se skvělými vztahy. V roce 2016 dovedl Metallurg k titulu. Na rok šel do Petrohradu, stal se hlavním koučem ruského národního týmu. Zprvu to nevypadalo, že by měl být pro aktuální ročník volný, ale stalo se.

Loni o prázdninách jsem byl přítomen v německém Ga-Pa na prvním kempu Magnitogorsku pod Jandačovou taktovkou. Gennadij Veličkin mi tam rozpravoval o tom, jak ho mrzí, že o trenéra Vorobjova přišel a doufá v brzký návrat. Teď byl možný. Veličkin si nechtěl nechat možnost ho znovu angažovat, tak po něm skočil. Na to má samozřejmě svaté právo. Bohužel to odnesl Jandač, kterého popravili. Spasibo a do svidaniya.

Tyto trenérské likvidace na druhou stranu nejsou ve světě ničím ojedinělým. Své o tom věděl i legendární český trenér Ivan Hlinka, kterého z Pittsburghu vypakovali po čtyřech kolech NHL. Oficiální důvod? Prý nezvládal angličtinu. Ten pravý ale jinak věděl každý… Do klubu ho brali kvůli Jaromíru Jágrovi, toho ale před sezonou vytrejdovali do Washingtonu, a tak rázem nebylo Hlinky potřeba. Navíc se z důchodu na brusle vrátil Mario Lemieux, který požadoval na trenérském můstku „někoho svého“.

Vedení taky počkalo na první škobrtnutí, a Hlinka letěl. Cíleně. Stejně jako teď Jandač.