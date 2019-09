Pudil exkluzivně o »výměně manželek«: Verča mě ranila, teď mám Emmu

Před tím, než vyztužil obranu Mladé Boleslavi, zažil neuvěřitelný příběh. O nevěře manželky s anglickým pilotem, o čtyřech ratolestech z dvou rodin a o nové lásce, fešandě Emmě, v Sheffieldu. A sympaťák každým coulem »Půďa« ho umí vyprávět.

Dane, vrátil jste se po jedenácti letech do české ligy. Co se v ní od těch časů změnilo?

„Je to dlouhá doba, ani jsem nepřepokládal, že tam takhle dlouho vydržím, ale jsem za to rád. Myslím si, že česká liga je o hodně vyrovnanější. Už nejsou silnější a úplně slabší týmy. Ano, Slavia, Sparta a Plzeň mají svoji kvalitu, ale pak je tady třináct vyrovnaných mužstev.“

Jak jste se v cizině změnil vy?

„Myslím, že jsem dospěl jak fotbalově, tak lidsky. Mám dvě děti, takže je to víceméně všechno o rodině a o dětech. No a chtěl bych hrát co nejdéle.“

Byl jste sedm let v Anglii, stal se z vás Angličan?

„Vždycky jsem chtěl hrát v Anglii. Měl jsem sen si zahrát Premier League, to se mi bohužel nepodařilo. Byl jsem ve Watfordu jednou na lavičce proti Evertonu, ale nedám na Anglii dopustit, narodila se mi tam dcera a je úžasné, jak tam fanoušci žijí fotbalem. Moc se mi tam líbilo. Je to takový můj druhý domov. Pořád tam mám děti, mám přítelkyni Angličanku a budu se tam teď vracet častěji.“

Teď jsme u té vaší vztahové pikantérie. Žena Veronika vám odešla s pilotem Drewem a vy žijete s jeho bývalou manželkou Emmou. Jak se to seběhlo?

„Emma s Drewem spolu byli, ale rozvedli se, už je to šest let zpátky. Těžko se to povídá, my jsme byli s Drewem přátelé, ale skončilo to tak, jak to skončilo. Asi by se to dělat nemělo, ale on to asi hrál jinak, než jsem si myslel. Využil mého přátelství k tomu, aby se dostal tam, kam se dostat chtěl.“

Takže nejdříve se Verča dala dohromady s Drewem?

„Přesně tak.“

Ranilo vás to?

„Samozřejmě že to kdysi bolelo, ale to už je pryč. Já mám svoji stávající partnerku Emmu a jsem spokojený.“

Kariéra Daniela Pudila • Foto ABL

A jak jste si vy kápl do noty s Emmou?

„Byl jsem tam sám a občas jsem potřeboval pomoct s dětmi, které chodily na stejné kroužky. Takže když jsem měl děti já a zašel jsem s nimi třeba na tenis, tak tam byla i Emma. Samozřejmě že ona věděla už trochu dřív, co se děje, já o tom ale neměl páru.“

Ona věděla, o Verče a Drewovi dřív než vy?

„Věděla, a když se to pak všechno provalilo, tak za mnou přišla s tím, že ji mrzí, co se stalo, že se omlouvá za bývalého manžela. Tak jsme se dali do řeči a občas jsme šli s dětmi někam ven, slovo dalo slovo a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.“

Ve finále je tedy Verča s Drewem a vy s Emmou. K vám čtyřem patří čtyři děti, dvě vaše a dvě Emminy. Z fotek je vidět, že si je berete všechny čtyři, takhle báječně vám to funguje?

„Ano, tak to je. Syn Danny a dcera Ella bydlí s Verčou, jsou v Anglii, protože tam chodí do školy. Žijí tam, a když mám čas, jako teď během prázdnin, tak tady byly čtrnáct dní se mnou. Chodily na fotbaly. Když byl sraz nároďáku, tak jsem letěl za nimi do Anglie. My žádné problémy s Verčou nemáme. Beru si děti, kdy potřebuju, a ona mi ve všem vyhoví. Tohle funguje, jak má, a já jsem za to rád. Strávili jsme spolu spoustu let a je to máma mých dětí a vždycky s ní budu vycházet v dobrém. Začátek pochopitelně nebyl jednoduchý, ale všechno se teď dalo do pohody.“

Vám se v Anglii líbilo, líbí se Emmě v Čechách?

„Líbí. Emma je tady nadšená. Třeba na zápase s Českými Budějovicemi tady byla se všemi čtyřmi dětmi. Plánujeme tady s dětmi spoustu věcí, chodíme na výlety, byli jsme na Ještědu, na houbách, na bobové dráze. Snažíme se čas s dětmi vyplnit tak, jak to nejlépe jde. Nevídám je úplně často, protože jsem teď tady a oni budou v Anglii. Je to trošku složitější, ale Emmě se v Čechách líbí. Líbí se jí Praha, chutná jí české jídlo, chutná jí české pivo. Je tady spokojená.“

A váš syn Danny už je fotbalista…

„Jo, v Anglii je škola zaměřená na spoustu věcí, takže dělá tenis, ragby a fotbal. Dostal se tam do týmu a normálně hraje za devítileté kluky.“

Co dcerka Nelly?

„Malá? Ta zatím ještě nic, zkoušela tenis, to jí docela šlo, ale když byly prázdniny, tak měla pauzu. Mám děti na nových chráničích a pravidelně, jednou dvakrát za měsíc, se za nimi otočím do Anglie. Sezona tady končí v prosinci, pak je pauza, tak tam budu určitě na Vánoce i na Nový rok. Budu se do Anglie rád vracet, pořád tam mám barák a Emmu.“