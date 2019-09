SE SIMONOU: První pusa extraligových hokejistů? Facka i pláč!

V pořadu Se Simonou nečekejte na klasické otázky typu: „Jak se vám hrálo?“ Reportérka iSport TV Simona Kubišová extraligové hvězdy dokáže zaskočit například dotazem, jaká byla jejich první pusa.

„Už nevím, kdy jsem ji dostal, ale pamatuji si, kdy jsem pusu dal. Bylo to na škole v přírodě ve 3. třídě. Ta holka se jmenovala Veronika. Příjmení nebudu říkat, protože se na tenhle pořad bude třeba koukat. O poledním klidu jsem jí dal pusu a dostal jsem od ní facku,“ usmál se útočník Radek Smoleňák z Hradce Králové.

Veselé vzpomínky na první něžnosti nemá ani liberecký Bílý Tygr Michal Bulíř: „Bylo to asi ve školce a možná jsem u toho brečel.“ Naštěstí se našli i dva hokejisté, kteří mají krásnější zážitek. „Bylo to ve školce. Měli jsme odpolední klid. Šel jsem si lehnout na to starý lehátko a holka, kterou jsem miloval, mi dala pusu na krk,“ vyprávěl útočník BK Mladá Boleslav Jakub Klepiš.

Možná i proto má nyní na krku tetování. Sparťanský bek Jan Piskáček si také nemůže stěžovat. „Bylo to ve školce. Myslím, že se nám to tehdy líbilo.“ Radek Smoleňák dokonce prozradil, kde nabíral zkušenosti na první milostné zkušenosti.

„V Bravíčku. Já jsem ten časopis miloval. Hlavně rubriku Láska, sex a trápení.“ Zřejmě se mu to vyplatilo, protože si loni vzal za manželku jednu z nejkrásnějších Češek modelku Hanu Věrnou.