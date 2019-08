Hvězdy extraligy spolu v kabině. Velký posun pro hokej, ocenil Plekanec | iSport.cz

V NHL jde o běžnou věc, podobou akci třeba pořádají i v EBEL, vidět byla i na posledním Světovém poháru. Dopředu stanovíte čas, hráče, a ti jsou určitou dobu k dispozici médiím. Dvacet minut na stanoviště a jede se dál. Česká televize, O2 TV, Hokejka TV i deník Sport měly svůj pevný jízdní řád k natočení upoutávek, dotazníků a rozhovorů před novou sezonou. „Podle mě je to určitě posun. Jak dlouho se to u nás dělá?“ ptal se Tomáš Plekanec, který zná podobné akce z NHL. Když dostal odpověď, že poprvé, divil se: „Fakt? Má to smysl, vypadá to tady dobře. Určitě je to velký posun pro hokej.“

Od 12. září se extraliga rozjede, úsměvů ubude. Teď se v Praze budoucí velcí soupeři zdravili, rýpali do sebe, trenéři probírali, co je ještě čeká. „Překvapilo mě, jak to tady šlape. Všechno se děje na jednom místě. My to měli tedy trochu dál než týmy z Čech, ale projeli jsme se vlakem, pohoda. Tuhle akci jenom kvituju. Jinak bychom podobné povinnosti měli asi roztažené do víc dní, tady se udělá všechno najednou,“ vykládal devětatřicetiletý zlínský obránce Tomáš Žižka. Na cestu se jeho parta vydala ráno v 7.18, do Prahy dorazila svěží. „Úplně v pohodě, daleko lepší než tohle trávit někde v nervech na D1,“ usmál se.

Plekanec chválil ještě další věc: „Je cítit, jak se v téhle oblasti věci u nás mění. Minulý týden jsme třeba měli s panem Šindlerem (předseda komise rozhodčích) a Pepou Řezníčkem (ředitel extraligy) jednání ohledně výkladu pravidel. Tady vidím další skvělou věc. Hráči kolikrát nevědí, jak přesně se pravidlo aplikuje v praxi. Tady vám všechno vysvětlí, v komunikaci nastal velký posun.“

Máte radši výsledek 1:0, nebo 6:5?

Týmy na mediálním dni dostaly rozvrh, v kolik je čekají rozhovory, kdy půjdou natáčet spoty na led. V kabinách vznikla televizní studia. Když dorazila parta mladých kluků hrát hokej, chvíli zmateně zírali na šrumec kolem. „Pánové, pojďte dozadu do zlaté šatny,“ přivítala je recepční. „Zlatá? To si necháme líbit,“ přiletěla odpověď.

Najednou se v malém komplexu se dvěma ledovými plochami potulovali nejen amatéři a krasobruslaři, ale do toho i Milan Gulaš, Tomáš Rolinek, Jan Kolář, Michal Bulíř, Michal Vondrka, Radek Smoleňák nebo Tomáš Plekanec. „Kam teď?“ Tak zněla nejčastější otázka.

„Myšlenku, že bychom něco podobného chtěli uspořádat, jsme poprvé probrali na marketingovém aktivu klubů v červnu. Neměli jsme žádný negativní ohlas, spíš se řešily logistické náležitosti, kluby z Moravy čekala daleká cesta. Pak jsme hledali taky termín, což úplně jednoduché nebylo. Dostatečně dopředu se musela zamluvit aréna, plus jsme museli vycházet z programu klubů. Sparta a Karlovy Vary měly ještě v neděli turnaj v Německu, přijely až v pondělí ráno. Ale i oni to nakonec zvládli,“ vysvětloval Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení agentury BPA, která celou akci pořádala.

Deník Sport nabíral například unikátní anketu o pohledu na hokej a českou extraligu. Před rokem do ní zapojil hráče, teď všechny trenéry. Když jeden z nich dostal otázku, jestli má radši výsledek 6:5, nebo 1:0, nejdřív seriózně spustil: „Víš co, radši mám 1:0. Dovedeš si představit, jak vypadá pak moje práce, když vyhrajeme 6:5? Kolik videa musíme nastříhat, kde ukazovat chyby vzadu? Ne, když je to vzadu s nulou, je to bez větších problémů. Takže dáme 1:0 a jedeme dál,“ rozesmál se.

Cítili jste, jak aktéři vzali mediální den jako část své práce, žádnou otravu, že se musí někam hnát přes celé Česko. „Hokej je pro lidi. A my musíme být k dispozici médiím, přes ně se dostaneme zase k lidem. Jsem rád, když se k fanouškům dostanou názory hokejistů a pohledy na konkrétní věc. Tímhle jedině propojíte svět mezi hráči, trenéry a fanoušky. Je to povinnost, musíme se umět k takovým věcem postavit,“ vysvětloval svůj pohled veterán Žižka. „Všichni opravdu poslali ty hráče a trenéry, které jsme společně s vysílateli požadovali. Každý klub k téhle akci přistoupil poctivě. Je to věc, která pomůže k prezentaci klubu,“ dodal Nitsche. Měla by z toho vzniknout tradice.