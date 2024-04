Čím Třinec utlumil Dynamo: Růžičkův poklad, zkušenost s hranou a ČachOUT

Tipsport extraliga poprvé po devíti letech uvidí sedmé finále. Třinec si vybojoval rozhodující duel o titul přesvědčivou výhrou 4:1 na domácím ledě. Oceláři natáhli i svou třetí sérii v letošním play off do maximálního počtu zápasů. Co stálo za jejich pátečním triumfem? Poprvé ve vyřazovacích bojích se prosadil Martin Růžička, fantastické výkony předvedla slovenská letka v čele s Viliamem Čachem. A také pár jistot: už klasická zkušenost týmu s hraničními situacemi a jistý brankář Ondřej Kacetl.

Formace Lukáše Sedláka není moc zvyklá na to, že by ji někdo trápil. Ale Třinec nachystal bandu ze Slovenska, kteří chodili na první lajnu Pardubic a zazářili. Chalani Čacho, Dravecký a Hrehorčák chloubu Dynama slušně pokryli, navíc se aktivně hrnuli dopředu. Hlavně Čacho vypadal, že má v nohách rakety. Fofrník přišel před sezonou z Trenčína po skvělém MS. Vyloženě mistrovský nákup!

Růžička vytáhl poklad

Dvacet zápasů v play off trvalo, než se Martin Růžička trefí. Ve čtvrtfinále měl prostoru dost, ale nějak to nebyl on, tam někde se taky nejspíš zranil. Od semifinále nepůsobí na ledě jako zabiják a hrozba. Ale co vytasil ve chvíli, kdy Třinci hrozil konec sezony bez titulu? Naprosto dokonalá střela mezi nohama obránce, která proletěla Romanu Willovi do horního rohu. Ve 14. minutě otevřel skóre.