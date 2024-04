Hvězdná tenistka Sabalenková po smrti expřítele (†42): Má nový objev?!

Slzy smutku už jsou minulostí? Od smrti Konstantina Kolcova (†42), bývalého přítele Aryny Sabalenkoví (25) uběhlo několik dlouhých týdnů. Tenisová hvězda většinu z nich strávila mlčením a k fanouškům od té chvíle promluvila pouze dvakrát, prostřednictvím sociálních sítí. Teď byla Běloruska viděna na veřejnosti v dost choulostivé situaci...

Obhajoba. Přesně ta čeká tenistku Arynu Sabalenkovou na turnaji WTA v Madridu, kde loni porazila ve finále polskou hvězdu Igu Šwiatekovou (22). Teď se pokusí triumf zopakovat. Od tragické smrti jejího expřítele Konstantina Kolcova přitom uběhlo jen něco málo přes měsíc.

Hokejista, který si během kariéry zahrál například NHL v dresu Pittsburghu, spadl z balkonu na hotelu v Miami, kde se Sabalenková tou dobou soustředila na turnaj. „Konstantinova smrt je nepředstavitelná tragédie, mám zlomené srdce,“ smutnila Aryna v USA. Musela se tak vyrovnat s bolestivou ztrátou.

A jak se zdá, stalo se. V rámci akce před prvním duelem vyrazila společně s dalším obhájcem Carlosem Alcarazem (20) do centra města na náměstí Plaza Mayor. Konkrétně se věnovala svým příznivcům a poskytovala novinářům rozhovory. Měla i svůj osobní doprovod. Povinnosti mimo kurt plnila v přítomnosti Georgiose Frangulise, automobilového závodníka, který se krom toho živí i jako veleúspěšný podnikatel.

Spekulace o možném vztahu navíc přiživuje i video ze sociální sítě X, na kterém bývalý jezdec šampionátu Porsche Supercup sáhl aktuální světové dvojce na zadek, a ona vůbec neprotestovala! Jednalo se pouze o náhodu, nebo je mezi nimi víc? Frangulis by měl být pět let ženatý s Beh Armenta, jenže poslední společný snímek zveřejnili před rokem. Došlo tedy k rozvodu? Podle Frangulisova chování k dvojnásobné vítězce Australian Open to tak ale moc vypadá.

Brazilec s řeckými kořeny vlastní společnost Oakberry, která vyrábí nápoje z bobul acai, jenž jsou pro Brazílii typické. Podle odhadů má mít jeho firma hodnotu více než jedna a půl miliardy korun. Tvoří tedy blázen do aut Frangulis pár s běloruskou tenisovou superstar? Na to si budeme muset zřejmě ještě počkat.