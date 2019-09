Jágr je schopný Kladno zvednout. Snad jako modla ukočíruje i Réwaye | iSport.cz

Je to spravedlivější i pro nejlepší kluby z první ligy, mají větší šanci se dostat nahoru. Já přímý sestup zažil ještě jako hráč, bývalo běžné, že poslední padal. A to hrálo jen deset klubů, později dvanáct, i se Slovákama. Dneska je klubů čtrnáct a kdo se do třináctky neudrží, tak prostě do extraligy nepatří.

Na startu sezony ale nesmí hráči na hrozbu sestupu vůbec myslet. Že by mohli skončit poslední. Všichni si věří, když nastupují, když začínají sezonu. Všichni věří, že se dostanou výš než na poslední čtrnácté místo. Tak to má být, jinak to ani nejde.

Samozřejmě se dá zhruba podle kádrů předběžně odhadovat, kdo by se mohl o sestup strachovat. Z mého pohledu by bylo velmi neseriózní, kdybych za sebe předem nějaký tým odepisoval. Připravoval ho o iluze. Navíc si myslím, že o poslední místo může hrát čtyři až pět klubů. Není dopředu dané, že na sestup je jen jeden adept.

Vnímám, že spousta lidí i odborníků tipuje na sestup Kladno. Ale soutěž se teprve rozjíždí, navíc Rytíři podle mého kádr ještě rozšíří.