Bartoněk: Svoreň neplnil dohody. Zábranský mě překvapil, věřím mu

Tvrdí, že do klubu napumpoval za dvanáct let cca čtvrt miliardy korun. Teď Zbrojovku za jednotky milionů prodal Liborovi Zábranskému, majiteli hokejové Komety. Václav Bartoněk (71) v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vysvětluje nečekanou transakci, nabízí důvody, proč se nestal novým většinovým vlastníkem podnikatel Pavel Svoreň a jak snáší nenávistné ataky fanoušků.

Motorest Samota uprostřed Buchlovských kopců. Na klidném místě u lesa Václav Bartoněk u kofoly a kafe sáhodlouze (jak má ve zvyku) popisuje překotné dění kolem prodeje brněnské Zbrojovky do rukou Libora Zábranského. Sám si zatím ponechal čtrnáct a půl procenta akcií, které chce uvolnit do jednoho roku. Tím jeho éra v klubu skončí. „S Liborem to nedopadne jako se Svoreněm,“ ujišťuje Bartoněk. Zpět chce aspoň pětinu z financí, které do fotbalu vložil.

Pane Bartoňku, proč nedošlo k finální dohodě s Pavlem Svoreněm, avizovaným novým vlastníkem druholigové Zbrojovky? Nakonec jste mu vrátil polovinu částky za odkup pětadvaceti procent akcií.

„Kdyby pan Svoreň nechtěl, to narovnání by nepodepsal… On nezúročil, aby se 26. 4. odehrálo to, co se očekávalo (oficiální oznámení o prodeji 61 % klubu). Loni v létě jsem se rozhodl, že se dál nebudu zabývat fungování a existencí firmy s názvem fotbalový klub. A když se rozhodnu, tak to platí. Určité pochybnosti, které se objevovaly, byly mylné a liché. Bohužel pan Svoreň neplnil to, k čemu se zavázal ve smlouvě.“

V jakém smyslu?

„Měl se zpožděním více než dvou měsíců doplatit druhou polovinu za pětadvacet procent. Teprve pak by mohla platit výzva o předání dalších šestatřiceti procent akcií se lhůtou zaplacení v létě. Ne naopak. On tu částku neuhradil. Už dříve došlo ke zpoždění splacení, měl jsem nárok na sankční pokutu v řádu jednoho milionu. Ale to mi bylo jedno, neuplatnil jsem ji a nevymáhal. Druhá splátka za 25 % měla proběhnout do 1. 2. 2024 v termínu, uhrazena nebyla. Místo toho mi přišla výzva o předání dalších akcií do výše 61 %. Moje reakce byla přirozená: ´O tom se bavme, až doplatíš těch pětadvacet procent.´ Jeho přístup byl liknavý. Přece pokud něco chci, tak pro to něco usilovně dělám. Tady to byl úkrok doprava, doleva… K napadání jeho kroků jsem se nikdy nesnížil.“

Přišlo vám, že není výkonný ředitel společnosti Portiva dostatečně ekonomicky silný?

„První dluh po splatnosti byl 1,9 milionu korun. To si řeknete: ´Kristepane, ten klub žere daleko víc´. Když pak někdo dělá mrtvou rybu za opožděnou platbu ve výši 3,8 milionu, začnete si dělat analýzu, komu to vlastně prodáváte. Myslím, že jsem měl svatou trpělivost směrem k jeho plnění smluvních závazků. Pokud jste ve skluzu řádově osmdesát dnů, co po mně někdo dál chce?! Navíc když používá beranidlo přes sociální sítě, ať mu prodám další akcie.“

Co jste zjistil při pátrání?

„Formy a způsoby, které jsem použil, nenasvědčovaly tomu, že by za ním stál