S Chomutovem se po sestupu rozloučil, neboť klub neměl ambici postoupit zpět do extraligy. A protože mu nikdo jiný laso nehodil, vzal zavděk alespoň nabídkou dělat konzultanta v prvoligové Kadani.

Ta se ovšem po pěti kolech trápí na posledním místě tabulky s jediným bodíkem a hrozivým skóre 7:25... Důvodem je i to, že »Růža« nestojí na střídačce, ale pouze pomáhá s přípravou týmu.

„Bude to jenom ku prospěchu. Začali jsme s ním trénovat malinko jinak, on to umí podat po svém. Je to velká osobnost,“ libuje si útočník Kadaně Kůs.

Vladimír Růžička teď místo nácviku přesilovek a oslabení lítá s manželkou Maruškou po tuzemských hradech a zámcích. Tentokrát se vydali na Bečov!







Jenže na ledě se to nijak neprojevuje. Navíc v sobotu, kdy »Trhači« padli 2:4 v Porubě, si Růžička zase udělal výlet! S manželkou Marií objíždí české pamětihodnosti a konečně poznává krásy, na něž za poslední léta neměl kvůli trénování čas.

„Dnes jsme zdolali zámky Bečov, Manětín, Chyše,“ pochlubila se o víkendu Maruška. „Dali jsme si za úkol každé úterý, kdy je malá u babičky, takové typy výletů,“ prozradila paní Růžičková.