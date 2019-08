Kadaň místo Kanady? Pro Růžičku jen klid před vichřicí | iSport.cz

Takže budou zase spolu…. Jen se nesejdou jako naposledy v Kanadě, nýbrž v Kadani. Petr Klíma a Vladimír Růžička se do velkého hokeje odrazili v Litvínově, jejich cesty se rozdělovaly a zase scházely. A klidně by si mohli pořídit dvojdomek, vlastně oni sousedé už jsou, kousek od Chomutova. Teď spolu začnou vyrážet opačným směrem, za Trhači do Kadaně.