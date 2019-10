Oznámil konec. V Mladé Boleslavi prohrála Viktoria Plzeň gólem v nastavení, když sudí Ondřej Lerch nařídil za stavu 1:1 penaltu po střetu útočníka Jiřího Klímy s gólmanem Alešem Hruškou.

Prohru neunesl David Limberský, který kvůli zranění nehrál, a přes Instagram poslal všem jasný vzkaz. „VAR jestli tohle je penalta, končím s fotbalem, klauni,“ napsal obránce po zápase v den svých 36. narozenin.

Jeho vyjádření okamžitě začalo kolovat po internetu. Limberský dokonce dostal pozvání do fotbalové talkshow Tiki Taka, aby se k tomu vyjádřil. „David chtěl přijít, ale nedoporučila, nebo spíše nepovolila mu to Viktoria Plzeň,“ prozradil moderátor pořadu Petr Svěcený.

Mladá Boleslav - Plzeň: Hruška zasáhl, ale složil i Klímu a sudí pískl spornou penaltu!

Osudný moment ze závěru zápasu i reakce Limberského se tak řešila ve studiu bez fotbalisty. „Plzeň nepřišla jen o body, ale asi i o Limbu. Pro mě to penalta je,“ řekl Vladimír Šmicer, který pak zkušeného obránce Plzně trochu bránil.

„Měl narozky, tak měl vyšší emoce, proto to takhle napsal. Byla by škoda, kdyby končil. Je to dobrý hráč a chyběly by nám tyhle jeho výroky,“ smál se Šmicer a do Limberského si i rýpnul. „Měli jsme si tady pustit jeho penaltu proti Spartě. Pak by se vidělo, která byla jasnější,“ připomněl vítěz Ligy mistrů chvíli, kdy před sedmi lety Limberský nafilmoval pád ve vápně, a Plzeň vyhrála nad Spartou 1:0.