Končím s fotbalem, klauni! Zraněného Limberského rozlítila přísná penalta | iSport.cz

"VAR jestli tohle je penalta, končím s fotbalem klauni," napsal zkušený obránce k fotce na Instagramu. V den svých 36. narozenin kvůli zranění hrát nemohl, fotbal mu ale pořádně zhořkl. Dle svého vyjádření byl přesvědčený o tom, že se penalta v nastavení pískat vůbec neměla.

Co se přesně seběhlo? Marek Matějovský vyslal krásnou přihrávku za plzeňskou obranu, kam si naběhl střídající útočník Jiří Klíma. Stihl vystřelit, balon ale vyrazil připravený Hruška. V další chvíli se oba hráči srazili. Sudí Lerch chvíli váhal, ale videoasistenti mu zřejmě penaltu do sluchátka potvrdili. Proto neváhal a v 90. minutě za stavu 1:1 ukázal na bílý puntík.

Šlo o přísnou situaci - Hruška těžko mohl svůj pohyb zastavit, navíc míč už byl mimo dosah Boleslavských, nebyl důvod faulovat. Nicméně ke střetu s Klímou došlo, zřejmě proto se sudí rozhodl k odpískání faulu.

Mladá Boleslav - Plzeň: Hruška zasáhl, ale složil i Klímu a sudí pískl spornou penaltu!

Komličenko si vzal míč a proměnil, Boleslav následně slavila výhru 2:1. „Z mého pohledu tam byl Klíma o trošičku dřív, Hrušoun to chytil, došlo na srážku… Nevím, jak je to v pravidlech. Bylo tady video, tak asi bylo správně posouzené,“ hodnotil o poznání smířlivěji než Limberský plzeňský záložník Jan Kopic, autor první branky utkání. "Penaltu jsem neviděl, nebudu se k ní vyjadřovat," odmítl komentář trenér Pavel Vrba.

Závěr utkání byl hodně vyhrocený, hosté si moc dobře uvědomovali, že body z horké boleslavské půdy byly blízko a můžou hodně chybět. "Na konci bylo hodně emocí. Něco jsme si tam říkali, nadávali si. Hráč proti hráči. To je běžný. Nestalo se ale nic, co by se vymykalo," mávl rukou Kopic.

Reprezentační záložník chtěl penaltu za jiný zákrok, když ho v prvním poločase držel ve vápně Jakub Klíma. Pádu na zem ale Kopic dost pomohl, rozhodčí Lerch v tom případě penaltu nepískal.

Mladá Boleslav - Plzeň: Jakub Klíma ve vápně zatáhl Kopice, ale penalta se nepíská!

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 2:1. Krásný duel rozhodla sporná penalta z nastavení

Mladá Boleslav - Plzeň: Komličenko bezpečně proměnil pokutový kop a otočil na 2:1!

