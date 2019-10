Taková penalta tu nebyla! V Německu ji kuriózně způsobil náhradník | iSport.cz

Záložník Michael Eberwein se společně se spoluhráči rozcvičoval za vlastní brankou, kde ve 37. minutě zachytil míč po nepřesné střele bochumského Silvéreho Ganvouly. Dostal se však při tom do hřiště a rozhodčí po konzultaci s videem nařídil kvůli porušení pravidel pokutový kop. Ten Ganvoula, jenž si penaltu „vybojoval“, proměnil a vyrovnal na 1:1.

Domácí ale v druhé půli vstřelili vítězný gól a Eberwein si mohl oddychnout. „On to pravidlo neznal. Myslím, že si ale ještě v této sezoně bude muset ledacos vyslechnout,“ řekl trenér Kielu Ole Werner.

Warming substitute Michael Eberwein from Holstein Kiel stops the ball on the line. He gets the yellow card, Bochum the penalty.pic.twitter.com/dqlumSkAW8