Přepadená tenistka Kvitová má strašidelné sny: Honí mě cizí chlap!

To je kus! Petra Kvitová vyrazila na banket před Turnajem mistryň v krásných šatičkách • Profimedia.cz

Seklo to i Petře Kvitové • profimedia.cz

Petra Kvitová měla po přepadení těžce pořezanou ruku. Nepravomocně za to byl odsouzen Radim Žondra • Koláž VIPsport

Nemůže to dostat z hlavy. Tenistka Petra Kvitová zmínila, že od přepadení v prosinci 2016, při kterém jí Radim Žondra těžce pořezal levou ruku, má zlé sny.

I v Číně na Turnaji mistryň se jistě pečlivě zamkne v pokoji i po nástupu do auta. Petra Kvitová se od hrůzostrašného přepadení bojí o svůj život. Promítá se to i do jejích snů. „Honí mě v nich cizí chlap, kterého jsem nikdy neviděla,“ přiznala v rozhovoru pro iDnes.

„Následky si ponesu celý život, ale dělám pokroky, ty noční můry mám méně často než dřív,“ povzdechla si sympatická tenistka. Lupič násilník Radim Žondra byl zatím nepravomocně odsouzen na osm let vězení.

Podívejte se na vynesení rozsudku v případě napadení Petry Kvitové