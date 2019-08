Ruka Kvitové v černém rukávu? Česká lvice promluvila o strachu z bolesti | iSport.cz

Už Wimbledon absolvovala Petra Kvitová na sílu. Levé předloktí bolelo, ale je těžké říct NE turnaji, na kterém jste dvakrát slavila zisk trofeje. „Moje srdce by to neuneslo,“ měla jasno česká lvice. S All England Clubem se rozloučila ve čtvrtém kole. V tu chvíli započala její další přestávka na okruhu WTA. Ruka zkrátka nebyla po květnovém natržení úponu stoprocentně v pořádku.

A stále pravděpodobně není. Po více než měsíci přišel nyní comeback, a to na americkém turnaji v Cincinnati, kde Kvitovou hnala touha obhájit body za loňské semifinále. Hned na úvod čekal na světovou šestku náročný řecký test v podobě Marie Sakkariové. Kvitová jím neprošla ve vítězném stylu, byť bojovala ve třech setech přes dvě hodiny (4:6, 6:2, 3:6).

Bolístky české tenistky během duelu zviditelnil černý rukáv, který „zdobil“ levé předloktí.

Příčina potřeby netradičního doplňku – a logicky také bolesti? Vraťme se zpátky na konec roku 2016. Tehdy byla Kvitová přepadena a pořezána ve svém prostějovském bytě. Kariéru jí zachránil vydařenou operací levé ruky chirurg Radek Kebrle.

Následky ale nelze vymýtit úplně. „Myslíme si, že to s tím může být spojené. Jizvy na prstech stále nejsou stoprocentně zhojené,“ přemítala už před začátkem akce v Cincinnati Kvitová. „Možná kvůli tomu všemu držím raketu trošičku jinak, a proto mohla vzniknout trhlina v úponu. Protože zvlášť na antuce hrajete spoustu těžkých úderů, které mají mnohem větší horní rotaci.“

Kvitová s odstupem přiznává, že si měla pauzu od květnového turnaje v Římě ještě prodloužit. „Nevím, jestli jsem nezačala moc brzy. Možná jsem měla Wimbledon vynechat a dát si volno,“ uvedla.

Pořádně vypnula až po tenisovém svátku v Londýně. Na deset dní. Pak se opět vrhla do tréninku, ovšem nic nešlo jako po drátkách. Předloktí nateklo. „Bylo jako tenisový míček,“ podotkla Kvitová. „Zranění se zahojilo, ale něco okolo je špatně.“

Snaží se hrát jako na začátku sezony, kdy zazářila finálovou účastí na Australian Open. Ovšem to je velmi obtížné. „Možná to je v hlavě, možná jde o strach, že bolest znovu ucítím. Jako bych trochu zapomněla, jak se hraje forhend. To samozřejmě není dobré,“ nechala se slyšet držitelka 27 titulů.

Vše chce svůj čas. A to ví i Kvitová. „Opravdu se o předloktí musím pořádně starat. Nevím, jaký to může mít den ode dne vývoj.“

Před posledním grandslamem sezony, US Open, ale zůstává taková, jakou ji všichni znají. Usměvavá, pozitivní. „Jsem v pohodě. Nemůže být nic horší než moje předchozí zranění (pořezání ruky). Jen to chce více času,“ zakončila Kvitová.

S rukávem, nebo bez, se pokusí šestinásobná šampionka Fed Cupu vylepšit v New Yorku loňský výsledek, kterým bylo třetí kolo. Hlavně ale bude chtít najít jistotu a zároveň se definitivně rozloučit s bolestmi.