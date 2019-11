Česká radost, slovenský zmar - MS 2009. Aleš Kotalík slaví gól do sítě Jána Lašáka • Michal Beránek (Sport)

Ještě pod příjmením Zapletalová se rvala v roce 2005 o korunku krásy. Pak jí učaroval hokejový útočník a po třech letech vztahu přišla velkolepá svatba na zámku v Hluboké.

„Nechci, aby to vyznělo divně, ale brali jsme se v době, kdy jsme byli ještě plní lásky a chtěli jsme si to užít,“ vzpomínala poté Bára v regionálním magazínu My Face.

Po návratu Kotalíka z NHL se pár usadil v Českých Budějovicích. A to byl podle informací Blesku kámen úrazu. Zatímco Alešovi se jako tamnímu rodákovi na jihu Čech líbí a má tam všechno, co potřebuje, ambiciózní modelce a blogerce začaly být »Budějky« malé. „Já jsem to větší éro, mám více energie, umím více žít,“ pověděla o sobě.

V roce 2016 přitom ještě vše vypadalo zlatě. Manželům se narodil synek Kubík a Bára si libovala, jakého skvělého muže má doma. Postupem času však vztah ochladl, až měl nastat naprostý krach, který nyní trvá už 12 měsíců!

„Někdy je život jak na houpačce a může se obrátit vzhůru nohama, i když byste si to nikdy nemysleli. Poslední rok jsem prošla nejtěžším obdobím mého života,“ přiznala Bára na Instagramu a spekuluje se, že už spadla do náruče jiného chlapa...